Genova – Oltre un’ora di “sparata”, con fuochi d’artificio lanciati dalle case ma anche nelle vie e nelle piazze e nessun rispetto per i divieti diffusi nelle ultime ore, quando ormai i genovesi avevano acquistato botti e petardi.

Nessun rispetto, nella notte di Capodanno, per i divieti che da anni ormai si ripetono con analoga modalità ma fortunatamente non risultano, al momento, incidenti e feriti da botti di Capodanno in città.

Diverso il bilancio per cani e gatti e animali in genere che, nonostante i ripetuti appelli alla “moderazione” hanno vissuto una notte certamente non facile.

Molti gli animali fuggiti e ricercati oggi sulle pagine social dei vari quartieri.

Sono in molti a domandarsi che senso abbia vietare i fuochi d’artificio senza poi prevedere controlli per il rispetto dei divieti.