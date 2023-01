Genova – L’ospedale Galliera ha un nuovo direttore generale. Si è insediato oggi Francesco Quaglia

«Oggi si avvia il mio percorso – ha dichiarato Quaglia – quale Direttore generale dell’E.O.

Ospedali Galliera. Si tratta di un compito arduo, nell’attuale momento critico del

Servizio sanitario nazionale. Sono convinto che attraverso la collaborazione degli

uomini e delle donne dell’ospedale, con la loro abnegazione e spirito di

appartenenza, sarà possibile, anzi certo, condurre l’ospedale ad assolvere

pienamente la sua missione nel quadro del Servizio sanitario regionale».

“Auguri e in bocca al lupo a Francesco Quaglia che oggi ha ha iniziato il suo nuovo lavoro di direttore generale del Galliera – ha dischiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – un ospedale che veste un ruolo importante nel mosaico della ristrutturazione del nostro sistema sanitario e con grandi professionisti da valorizzare al meglio. A lui va un doveroso ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni in Regione a cominciare da quelli più complicati, gli ultimi, segnati da una pandemia che ha costretto a ridisegnare il ruolo della sanità. La sua nomina a direttore generale è un doveroso riconoscimento della sua grande professionalità”.