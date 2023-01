Vezzano Liguria (La Spezia) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio sulla strada statale n°330 “del Buonviaggio”, nel comune di Vezzano Ligure per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti con cinque unità operative a bordo di una APS (Autopompaserbatoio), gli occupanti erano già sottoposti alle cure dei sanitari.

L’opera dei Vigili del Fuoco è valsa alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti e dello scenario operativo.

Sul posto anche Polizia Locale di Vezzano Ligure e personale sanitario del 118 con Automedica, Pubblica Assistenza di Ceparana e Croce Rossa di Follo.

Sono intervenuti anche Polizia Locale di La Spezia e Carabinieri della stazione di Vezzano Ligure per la regolamentazione del traffico bloccato sui due versanti.