Bogliasco (Genova) – Ha sfidato le condizioni meteomarine decisamente avverse e si sono tuffati in mare per il primo bagno del 2023. Una trentina di ardimentosi si sono presentati questa mattina al cimento invernale organizzato da Club Nautico Bogliasco e Associazione nuotatori del tempo avverso.

I cimentisti si sono avventurati in mare sotto la pioggia, tra le onde e con una forte libecciata. Tra i partecipanti anche il sindaco Luca Pastorino.