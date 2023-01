Genova – Inizio settimana difficile sull’autostrada A7 Genova – Milano dove, questa mattina si è verificato un incidente tra i caselli di Genova Bolzaneto e Genova Ovest, in direzione mare, che ha causato una lunga coda.

L’incidente è avvenuto prima delle 7 ed ha coinvolto una vettura. La persona alla guida è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza del 118 e sono in corso verifiche per accertare la dinamica dell’incidente.

Sul tratto si è formata una lunga coda con pesanti disagi per automobilisti e trasportatori.