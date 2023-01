Genova – Potrebbero aver partecipato agli scontri tra tifosi sulla A1 i quattro tifosi del Napoli fermati ieri pomeriggio di ieri, poco prima del match in programma allo stadio “Luigi Ferraris” tra Sampdoria e Napoli, dopo che avevano forzato un posto di blocco all’uscita del casello di Genova Nervi provando a fuggire.

All’interno dell’auto sono state trovate alcune spranghe di ferro, che un giovane ventenne a bordo della vettura ha ammesso essere sue.

Ulteriori controlli hanno poi visto protagonisti tutti i componenti del gruppo i quali potrebbero ricevere il Daspo, sia per essere fuggiti all’alt delle forze dell’ordine, sia per la presenze delle spranghe nel bagagliaio.