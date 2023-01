Chiavari – Vigili del fuoco, sommozzatori e l’elicottero Drago impegnati in queste ore per le ricerche di un appassionato di kayak che sarebbe sparito tra i flutti del torrente Entella, nella zona del Ponte Maddalena, tra Chiavari e Lavagna.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 16,30 con alcuni passanti che hanno notato il kayak ribaltato tra le rocce ed hanno chiamato i soccorsi.

Sembra che l’appassionato si stesse allenando nel torrente quando il kayak si è bloccato tra i massi e si è ribaltato.

L’uomo è finito in acqua ma non è chiaro se sia stato già individuato o se, invece, sia scomparso tra i flutti.

La strada vicino al torrente è stata chiusa per consentire i soccorsi