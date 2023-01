Olbia (Sassari) – E’ stata aperta un’indagine sulla scomparsa di Rosa Maria Luisa Bechere, la donna di 60 anni, invalida, di cui non si hanno più notizie da 45 giorni. A denunciare la scomparsa e chiedere che si indaghi sulla sua sparizione misteriosa il compagno Davide Iannelli, che attualmente si trova in carcere.

L’uomo ha segnalato alla Procura di Tempio Pausania che non ha più notizie della compagna dallo scorso novembre e che, nonostante i ripetuti tentativi di mettersi in contatto con lei, non riesce più a trovarla.

Una ricerca resa più complicata dalla impossibilità di uscire dal carcere dove si trova perché accusato di un altro caso di omicidio.

Sotto indagine sono finiti due vicini di casa: Giovanna Meloni e Giorgo Beccu, rispettivamente di 42 e 49 anni.

I due, per un periodo, si erano occupati di Rosa Bechere poiché la donna, invalida, non poteva badare a se stessa poi la scomparsa.

L’ipotesi investigativa si concentra sul reddito di cittadinanza e sulla pensione di invalidità che la donna riceveva tutti i mesi e che potrebbe rappresentare il movente del delitto.

La Procura ha chiesto ai Ris di controllare l’appartamento di via Aretino dove vive la coppia indagata, per cercare elementi che possano aiutare il ritrovamento della donna o quantomeno il suo cadavere.