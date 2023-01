Sanremo (Imperia) – Una bomba inesplosa, residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, nascosta in un garage del residence Lido Foce. Potrebbe essere evacuato per motivi di sicurezza lo stabile, per lo più occupato da seconde case, in cui è stata trovata una bomba risalente all’ultimo conflitto.

L’ordigno è stato estratto dal terreno e trasportato nel garage della struttura ma non è chiaro se si trovasse all’interno di un box o se, invece, sia stato lasciato nascosto per poi essere trasportato altrove.

Le forze dell’ordine, allertate da una persona che ha notato la bomba, sono intervenute sigillando i box e vietando l’accesso ai locali in attesa dell’intervento degli artificieri.

La bomba non sarebbe di piccole dimensioni e c’è la possibilità che gli artificieri chiedano lo sgombero del residence per motivi di sicurezza e c’è il rischio che si debba chiudere anche la zona vicina poiché il residence si trova vicino alle spiagge e alla pista ciclabile.

Non è la prima volta che nella zona vengono trovati ordigni bellici ma certamente a nessuno, prima d’ora, era venuto in mente di estrarli dal terreno e trasportarli dentro ad un garage senza le necessarie misure di sicurezza. Motivo per cui è stata aperta un’indagine che muove a 360 gradi, senza escludere alcuna pista.

Se verrà identificato l’autore rischia una denuncia per diversi reati penali.

(Foto di Archivio)