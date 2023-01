Genova – Cordoglio per la morte di Andrea Demattei, il ragazzo di 14 anni di Sestri Levante rimasto incastrato con la canoa sotto il ponte della Maddalena, sul torrente Entella. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi salvando di fatto la vita a molte persone con un gesto di altruismo. Le condizioni del ragazzo sono apparse disperate ai soccorritori che hanno tentato con ogni mezzo di salvargli la vita mentre era immerso nell’acqua gelida del torrente dove si stava allenando con un istruttore.

L’imbarcazione è finita sotto un tronco semi sommerso e la forza della corrente l’ha piegata intrappolandola sott’acqua.

La corsa all’ospedale Gaslini, con l’elicottero, non è servita a salvare la vita al ragazzo che non si è più ripreso sino all’epilogo.

La famiglia ha però scelto di donare gli organi che certamente salveranno molte vite segnate da sofferenze e la speranza di un organo con cui ricominciare.

Molti i messaggi di cordoglio dalla Regione alle istituzioni locali per quanto avvenuto.