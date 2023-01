Genova – Ancora un episodio di violenza sessuale nel capoluogo ligure ed ancora nella zona del centro storico. La vittima sarebbe un ragazzino di 15 anni che è stato trovato ferito in via Cairoli, la scorsa notte. Trasportato all’ospedale Galliera ha avuto il coraggio di rivelare di aver subito degli abusi sessuali da parte di alcuni ragazzi, probabilmente appartenenti ad una baby gang.

Sul caso vige la massima discrezione e nelle prossine ore le indagini potranno accertare i dettagli del racconto del giovanissimo ma i controlli medici hanno riscontrato diverse ferite che confermerebbero, almeno in parte, l’aggressione.

I carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze e le riprese video di alcune telecamere della zona che potrebbero rivelare l’identità degli aggressori.

Cresce la preoccupazione e il timore dei residenti della parte antica della città in considerazione degli episodi di aggressione e violenza sessuale registrati nelle ultime settimane.