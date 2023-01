Genova – Completamente ubriaco ha litigato con la compagne e l’ha aggredita colpendola con violenza. Un ragazzo di 25 anni di origine ecuadoriana è stato arrestato, nella notte tra domenica e oggi, in seguito all’intervento dei carabinieri chiamati dai vicini di casac preoccupati dalle grida provenienti dall’appartamento.

I militari sono arrivati di corsa e hanno trovato il giovane ancora in forte stato di agitazione e la ragazza, anche lei di origini sudamericane, con i segni delle percosse.

Quando hanno cercato di fermare il giovane, però, ha cercato di divincolarsi per poi cercare di colpire i carabinieri intervenuti con calci e pugni e arrivando addirittura a morderli quando è stato immobilizzato.

I militari lo hanno trasferito in caserma e lo hanno denunciato per lesioni.

La ragazza è stata curata in ospedale e ne avrà almeno per 15 giorni.