Genova – Ancora code e disagi per automobilisti e trasportatori per i cantieri aperti sulle autostrade attorno al capoluogo ligure.

Ancora coda, da questa mattina all’alba, sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Varazze e l’allacciamento con la A26 Voltri – Gravelona Toce, in direzione Genova per un cantiere.

Coda viene segnalata anche sulla A12 Genova – Livorno tra Nervi e Genova Est sempre a causa di cantieri.