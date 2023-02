Genova – E’ morto cadendo da una impalcatura Giuseppe Pisano, 56 anni, l’uomo precipitato nel vuoto questo pomeriggio in via Pinollo, nel quartiere di Bolzaneto.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo stesse effettuando una riparazione in casa di un parente quando è caduto da un’altezza di diversi metri morendo per le ferite riportate.

Forse un malore o un passo falso all’origine della tragedia.

Sul posto è intervenuto il 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso anche per accertare se sono state rispettate tutte le misure di sicurezza previste in queste situazioni.