Genova – Un nuovo caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza ed ancora nella zona tra via Cairoli e piazza della Meridiana, a poche decine di metri dal Comune.

Una giovane di 28 anni è stata soccorsa da un amico, questa mattina all’alba, nelle vicinanze di piazza della Meridiana ed avrebbe raccontato di essere stata violentata da un un uomo dedito allo spaccio di droga.

Soccorsa e trasportata all’ospedale Galliera, la ragazza ha raccontato le violenze che sarebbero avvenute in un immobile nelle vicinanze.

Appena è riuscita a fuggire, la giovane ha chiamato un amico che l’ha soccorsa ed accompagnata in ospedale.

I medici hanno confermato la violenza e sono in corso accertamenti per chiarire se la ragazza fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento dello stupro.

Indagini in corso per risalire all’autore ed assicurarlo alla Giustizia mentre preoccupa il fatto che sia il secondo caso di violenza sessuale nel giro di pochi giorni e nella stessa zona.

Un 15enne aveva denunciato di essere stato costretto ad un rapporto orale da una banda di giovani bulletti incontrati in via Cairoli.

Un’altra giovane era stata violentata, poche settimane prima, nei giardini Baltimora, vicino a piazza Dante.