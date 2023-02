Genova – Si sono spostate nel capoluogo ligure le riprese della seconda serie di Blanca, la fortunata serie Tv che vede protagonista Maria Chiara Giannetta.

La troupe ha girato nella zona del centro storico, in piazza san Mattei e nei vicoli della zona.

Blanca, come noto, viene assunta come consulente in un commissariato di polizia proprio a Genova e le riprese potrebbero durare ancora a lungo.

Nei giorni scorsi l’attrice e la troupe ha girato alcune scene anche nella splendida Camogli.