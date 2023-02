Genova – Gli agenti della Polizia locale hanno svolto numerosi controlli nel corso della scorsa notte lungo le strade del capoluogo ligure.

Durante le verifiche, sono state sei le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza, delle quali una di un neopatentato e un’altra di una persona che aveva un tasso alcolico nel sangue che superava gli 0,8 grammi per litro, ossia la soglia dalla quale – oltre al ritiro della patente – scatta anche la denuncia penale.

Infine, un’altra persona è stata denunciata per aver rifiutato si sottoporsi all’etilometro.