Santo Stefano d’Aveto (Genova) -Impianti di risalita fermi e piste chiuse, oggi, sabato 4 febbraio, per il lutto cittadino per la morte di un maestro di sci di 35 anni. Un sacrificio molto duro per una località sciistica nel pieno della stagione e con le migliori condizioni di innevamento ma un gesto di rispetto per una tragedia che ha colpito una famiglia di Santo Stefano e tutta la “famiglia” della Ski area.

Per la giornata di oggi impianti fermi in ricordo di Christian Repetti, morto improvvisamente giovedì sera.

I gestori degli impianti hanno affidato ai social il loro dolore e le scuse ai tanti sciatori e turisti che avrebbero voluto salire sulle cime innevate.

“Ci scusiamo con tutti coloro che volevano raggiungerci sulle nostre piste e nei nostri rifugi. Purtroppo giovedì sera ci lascia, troppo presto, un nostro compagno, un collega, un amico, un uomo buono che è con noi da prima che il primo palo fosse piantato e la nostra riconoscenza, non per il lavoro, ma per il cammino che abbiamo fatto assieme é in questo piccolo e inutile gesto che vogliamo offrirgli”.

La cittadina di montagna saluterà Christian Repetti – che lascia la moglie Valeria e la piccola Alice – oggi pomeriggio, alle 14, nel santuario Nostra Signora di Guadalupe.