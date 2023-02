Chiavari – Non è prevista cerimonia funebre pubblica per l’ultimo saluto all’ex sindaco Vittorio Agostino, 87 anni, deceduto ieri dopo una lunga malattia.

Primo cittadino di Chiavari dal dicembre 1993 al maggio 2002, e dal maggio 2007 al maggio 2012, Agostino era cresciuto nella Lega Nord per poi distaccarsene per un percorso personale.

Proprio al termine della sua parabola politica era stato coinvolto in un’inchiesta giudiziaria per gli interventi nella zona di Preli.

“E’ mancato Vittorio Agostino – ha scritto sulla sua pagina social Vittorio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari e vice sindaco di Città Metropolitana di Genova – Una persona, un leader, che ho potuto apprezzare e conoscere da vicino in momenti belli e in momenti difficili. Ho iniziato l’esperienza amministrativa con lui nel 2001 e sono sempre stato al suo fianco fino al suo ritiro. Un manager di esperienza internazionale, con un master Massachusetts Institute of Technology di Boston, che ha trasformato Chiavari. Una persona intelligente, forte, decisa, leale e quindi divisiva che amava provocare gli avversari politici. Ricordo il suo sorriso e le sue battute spesso taglienti”.

L’ultima uscita pubblica di Agostino al funerale di Marco Di Capua, con un ultimo omaggio nell’atrio de Comune pur con grande difficoltà.

I familiari hanno deciso di mantenere lo stretto riserbo sui funerali che dovrebbero avvenire in forma privata.