Chiavari – Ancora un grave incidente in via Parma dove, questo pomeriggio, intorno alle 13, un furgone ed una moto si sono scontrati violentemente.

Ad avere la peggio il centauro che è stato sbalzato a terra ed è rimasto incastrato sotto il furgone.

Sul posto i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e l’uomo è stato liberato e stabilizzato dai medici ma a causa di ua profonda ferita ad un braccio si è deciso di trasportarlo in elicottero all’ospedale San Martino in codice rosso.

Ancora polemiche per la necessità di far arrivare l’ambulanza sino a Cogorno per poter imbarcare la barella sull’elicottero.