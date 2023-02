Genova – Per la Giustizia italiana dovevano essere in carcere ma erano in libertà e giravano in città senza problmi. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato due uomini in esecuzione di un ordine di carcerazione e di una custodia cautelare in carcere.

Il primo arresto è scattato domenica mattina quando una volante ha rintracciato il titolare della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano all’interno di un bar in piazza Montano a Sampierdarena.

Il secondo è avvenuto questa notte presso l’hotel Galata, in via Andrea Doria, a seguito dell’ alert del servizio alloggiati.

La pena prevista dall’ordine di carcerazione della Procura di Como ammonta a due anni.