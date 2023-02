Genova – E’ una vera e propria Blanca-mania quella che si sta verificando sulle pagine social genovesi dove si scambiano le informazioni riguardanti le location dove verranno girate le scene della prossima serie della fortunata serie Rai.

I fan più accaniti vorrebbero assistere alle riprese e magari incontrare l’attrice Maria Chiara Giannetta e consultano continuamente le pagine di quartiere per scoprire indizi o vere e proprie informazioni sui luoghi e gli orari nei quali la troupe – che sta girando in diverse zone della città – effettuerà le prossime riprese.

Al momento l’indicazione più condivisa è quella secondo cui, oggi, Maria Chiara Giannetta sarà nella zona di via Pagano Doria, tra Principe, Lagaccio e San Teodoro.

Su alcuni cartelli stradali di divieto di sosta, infatti, è comparsa l’indicazione “per riprese cinematografiche” che lascerebbero pensare ad una location per il set di Blanca.

Un pò vago, però, l’orario visto che il divieto di sosta va dalle 7 del mattino alle 18.

Di certo saranno in molti a tentare l’incontro fortunato con la troupe per scoprire in anteprima cosa succederà in quella scena ma anche solo per curiosare sul set della prossima serie di Blanca.

Una curiosità da soddisfare senza intralciare il lavoro delle troupe e senza disturbare.