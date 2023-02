Genova – Un tuffo nelle gelide acque della fontana di piazza De Ferrari per Maria Chiara Giannetta. Esigenze di copione e ancora riprese per la seconda serie della fiction TV della Rai.

La sorpresa dei genovesi che hanno visto la troupe preparare il set velocemente per poi girare una scena nella quale Blanca si immerge nella fontana e si muove da una vasca all’altra tra gelide folate di vento e un freddo davvero glaciale.

Non è chiaro se per la scena sia stata “arruolata” una coraggiosa controfigura o se, invece, l’attrice Maria Chiara Giannetta abbia preferito rischiare personalmente una polmonite viste le temperature “polari” di queste ore.

Le riprese della fiction Rai, dopo una breve parentesi a Camogli, nel levante genovese, proseguono in città dove Blanca risiede nella storia e dove viene assunta in un ufficio delle forze dell’ordine come consulente.

Un legame con la città di Genova che verrà evidentemente mantenuto con le molte scene riprese direttamente nei luoghi più noti.

Sui social, intanto, impazza la ricerca delle prossime location.

(Foto di Paola Popa per Mentelocale)