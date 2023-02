Genova – Udienza di convalida, questa mattina, a Palazzo di Giustizia, per il 28enne accusato di essere lo stupratore della ragazza trovata ferita e sotto choc in piazza della Meridiana, vittima di abusi sessuali.

Il giovane, noto alle forze dell’ordine per precedenti per spaccio, avrebbe venduto dosi di crack alla giovane per poi approfittarne quando questa ha perso i sensi.

Violenze ripetute che, se riconosciuto colpevole, spalancheranno le porte del carcere.

Le forze dell’ordine che indagano su una serie di violenze sessuali avvenute tra Capodanno e i giorni scorsi sono risaliti al 28enne tramite le telecamere di sorveglianza che probabilmente hanno immortalato il percorso fatto con la ragazza sino all’appartamento di via Prè dove la giovane ha consumato la droga e poi ha subito le violenze.

Non ci sono al momento elementi che colleghino il giovane fermato agli altri tre episodio di violenza sessuale ai danni di giovani donne e di un ragazzino di 15 anni.