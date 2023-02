La Spezia – Domenica 12 febbraio torna in città il Carnevale spezzino per la gioia di adulti e bambini. La giornata avrà inizio alle ore 10.30 in Piazza Verdi e proseguirà con un programma ricco di eventi, sorprese, animazione, musica ed intrattenimenti per tutti.

Il ricco programma è stato presentato questa mattina dal Sindaco Pierluigi Peracchini, dall’Assessore al Commercio e Attività Produttive Marco Frascatore, dall’Assessore alla Città dei Bambini Daniela Carli e dal Consigliere Comunale e ideatore della manifestazione Marco Tarabugi.

Erano presenti inoltre anche i rappresentanti delle altre Associazioni cittadine che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

Le origini del carnevale spezzino sono molto antiche, infatti la prima edizione risale addirittura al 1869, ben prima rispetto al famoso carnevale di Viareggio, ed è stato “riscoperto” nel 2017 dall’Associazione ProSpezia insieme al patron del Carnevale Marco Tarabugi e riportato avanti dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Peracchini.

L’edizione 2023 del Carnevale Spezzino è organizzata dagli Assessorati alle Attività Produttive e Città dei Bambini del Comune della Spezia, in collaborazione con le Associazioni:

ProSpezia, ProSpezia Ciassa Brin, Comunità Domenicana, Comunità Ucraina, Belli e Brutti di Suvero, I Giochi di Una volta, Nasi Uniti, Associazione Tandem, I Ragazzi della Chiappa gruppo Facebook, Associazione Inedita, Pro Loco Pitelli, Nuova Fossitermi, Music Factory, PTZ PHOTO LAB, Banda Puccini e le tre scuole di danza Dancing Project, My Way Dance Academy, Arcimboldo.

Ecco nel dettaglio il programma

Dalle ore 10/30 alle ore 15/00 iscrizione GRATUITA delle mascherine in Piazza Verdi (0/12 anni) che prenderanno parte al Concorso Mascherato

• Dalle ore 10:30 apertura stand delle Associazioni partecipanti al Carnevale Spezzino

• Dalle ore 10/30 allestimento Set Fotografico Piaz Piazza Verdi con possibilità di partecipare alla Mistery Box e ricevere foto istantanee (NOVITA’ di questa edizione) a cura di PTZ PHOTO LAB

• Dalle 11:00 – 12:30 intrattenimento musicale Dj set Davide Micoli

• Dalle 14:00 alle 14:15 spettacolo di bolle a cura dell’Associazione Nasi Uniti

• Dalle 14:15 alle 15:00 Spettacolo di magia a cura del Mago Chico

• Alle ore 15:00 inizio del Concorso Mascherato presentato dal Batiston e da Maia. Questa edizione del Carnevale spezzino 2023 inizierà con la banda Puccini che sul Palco suonerà “O Bella Spezia”

• Alle ore 17:00 circa premiazioni

Sono previsti durante la giornata: trampolieri itineranti, esibizione del gruppo storico degli Sbandieratori di Levanto e della banda Puccini, esibizioni di magia con il mago Chico, giochi con le bolle d’acqua e, novità di questa edizione, Mistery Box e foto istantanee.

Le migliori mascherine, valutate da un’apposita giuria, riceveranno i seguenti premi:

PREMI PREVISTI

1. MIGLIORE mascherina MASCHILE

2. MIGLIORE mascherina FEMMINILE

3. Mascherina più ORIGINALE maschile

4. Mascherina più ORIGINALE femminile

5. PREMIO BATISTON (maschera maschile che meglio ha raffigurato l’edizione del Carnevale Spezzino ed. 2023)

6. PREMIO MAIA (maschera femminile che meglio ha raffigurato l’edizione del Carnevale Spezzino ed. 2023)

7. Migliore mascherina SPORTIVA femminile PREMIO offerto dallo SPEZIA CALCIO

8. Migliore mascherina SPORTIVA maschile PREMIO offerto dallo SPEZIA CALCIO

9. Premio Città della Spezia alla migliore mascherata di gruppo

10. Premio RE CARNEVALE alla maschera più irriverente e sprugolina di questa edizione del Carnevale spezzino 2023

PREMI SPECIALI

1. Premio Miglior QUARTIERE al Carnevale Spezzino 2023

2. Premio Miglior Gruppo

3. Premio Speciale Carnevale Spezzino 2023