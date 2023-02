Sanremo – I Depeche Mode tornano sul palco del Teatro Ariston dopo ben 33 anni di assenza e lo faranno nella serata finale di sabato 11 febbraio.

La 73esima edizione del Festival di Sanremo sempre più “inclusiva” e Amadeus strizza l’occhio ad artisti che abbracciano varie generazioni di potenziali telespettatori.

Dopo la serata con i Pooh e quella di oggi, con i Black eyed peas, arrivano anche i Depeche Mode sul palco di Sanremo.

Il gruppo è già stato tre volte ospite del Festival di Sanremo: la prima volta nel 1986 nei giorni in cui pubblicavano “Stripped”, primo estratto da “Black Celebration”, poi nel 1989 con “Everything Counts” e infine nel 1990 con “Enjoy the Silence”.

Intanto Dave Gahan e Martin Gore hanno annunciato per la primavera del 2023 l’uscita del nuovo album “MEMENTO MORI” (Columbia Records/Sony Music), il loro quindicesimo disco in studio, il primo dopo la prematura scomparsa di Andy “Fletch” Fletcher.

Seguirà un tour mondiale che toccherà l’Italia questa estate.