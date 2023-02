Voltaggio (Alessandria) – La Procura di Alessandria ha aperto un’indagine sulla morte di Salvatore Cucè, l’operaio di 33 anni investito da una forte esplosione nel cantiere Val Lemme del Terzo Valico.

Aperto un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Sarà l’autopsia a chiarire come sia deceduto il giovane, residente in Calabria e impiegato nel cantiere per delicate operazioni.

Nella notte tra il 6 e il 6 febbraio Salvatore Cucè era insieme ad un collega di 53 anni che è rimasto ustionato ma si è salvato.

Da chiarire come si possa essere prodotta una tale esplosione all’interno di un cantiere.