Genova – La delegazione di Nervi a lutto per la morte di don Luciano Divona, classe 1933, il parroco della chiesa di San Siro.

A darne comunicazione la stessa parrocchia che ha informato con dolore che il parroco “è tornato alla Casa del Padre”, la formula usata in queste occasioni.

Due i rosari a suffragi recitati oggi, sabato 11 febbraio e domani, domenica 12 febbraio alla chiesa di San Siro, rispettivamente alle 18,30 e alle 19.

I funerali di don Luciano Divona saranno celebrati lunedì 13 febbraio, alle 8,30, sempre nella chiesa di San Siro di Nervi.

Grande la partecipazione dei residenti del quartiere di Nervi e il cordoglio per il parroco molto conosciuto ed apprezzato per la sua opera tra i giovani.

Recentemente nella parrocchia era arrivato, da Sturla, don Valentino Porcile