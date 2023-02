Torriglia – Indagini ancora in corso sullo schianto mortale avvenuto ieri sera, poco prima delle 21, sulla strada statale 45 che da Genova raggiunge il comune di Torriglia. Per cause ancora da accertare un 58enne alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo all’altezza del bivio per Laccio e si è schiantato contro un muro morendo sul colpo.

Inutili i soccorsi inviati sul posto.

I vigili del fuoco hanno estratto l’uomo dalle lamiere contorte dell’auto ma per lui non c’era più nulla da fare.

Il personale dell’ambulanza della Croce Rossa di Torriglia non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente ma al momento non risultano coinvolte altre auto.