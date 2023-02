Sanremo – Marco Mengoni trionfa al Festival della Canzone italiana edizione numero 73 e conferma nella serata conclusiva di ieri le previsioni fatte sin dalla prima esibizione sul palco del Teatro Ariston con la canzone Due Vite che ha però diviso il pubblico.

Secondo nella classifica finale l’applauditissimo Lazza con Cenere – che certamente compenserà la mancata vittoria con un più alto ascolto in termini numerici e terzo Mr Rain che sembrava in rimonta nelle ultime serate con il brano Supereroi ma che, invece, si è dovuto arrendere allo “strapotere” di Mengoni indicato come vincitore persino dai bookmaker internazionali.

Al quarto posto Ultimo e al quinto Tananai con una canzone delicata che certamente ascolteremo molto in Radio e sulle piattaforme di streaming.

Delude la totale assenza di artiste donne nella Top Five, la classifica finale, nonostante i pezzi “validi” fossero più di uno.

Si chiude la 73esime edizione del Festival di Sanremo e Amadeus è già al lavoro per la prossima. I record di ascolti, mai più toccati dai primi anni 90, gli garantiscono il posto di conduttore e direttore artistico.