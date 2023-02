Inizia male la giornata sulle autostrade della Liguria con code segnalate già prima dell’alba sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Varazze e Voltri (bivio per la A26), in direzione Genova, per lavori.

Coda anche sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, tra Ovada e Masone, in direzione Genova e sempre per lavori.