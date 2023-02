Santa Margherita Ligure (Genova) – Tre donne colpite da meningite e tutte residenti nella cittadina del Tigullio, nel levante genovese.

E’ mistero sulla piccola epidemia di meningite registrata in poche ore nel piccolo centro rivierasco.

A darne notizia la stessa Asl4, competente per territorio e che ha segnalato i tre casi di Malattia Batterica Invasiva (MIB) causata da batteri specifici riscontrati in tutti e tre i casi.

Si tratterebbe di tre donne, una di 77 anni, ricoverata in terapia intensiva al San Martino di Genova, una di 50 ed una di 31, queste ultime sono ricoverate nell’ospedale di Lavagna.

I medici rassicurano sulla non trasmissibilità del batterio responsabile da persona a persona ma resta il dubbio sulla contemporanea malattia di più persone nello stesso centro abitato.

In corso verifiche e accertamenti del personale della Asl 4

Tutte le persone che vivono insieme alle donne e i loro familiari sono stati sottoposto a tamponi per accertare l’eventuale diffusione del batterio.