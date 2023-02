Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista di 36 anni ferito ieri sera, intorno alle 20, in un incidente stradale avvenuto in via Fereggiano, poco lontano da via Galileo Ferraris, nel quartiere di Marassi.

Per cause ancora da accertare un’auto e la moto condotta dal 36enne si sono scontrate e, ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato a terra.

Subito soccorso da passanti, il giovane è stato poi trasportato in codice rosso – il più grave – in ospedale, dall’ambulanza intervenuta.

Fortunatamente gli esami medici hanno confermato che le lesioni riportate non sono gravi e il centauro non è in pericolo di morte.

In via di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto in un punto molto delicato per il traffico della zona e sempre troppo poco illuminato.