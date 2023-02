Oggi si festeggia la Giornata nazionale del Gatto e molte famiglie che hanno la fortuna di avere in casa uno di questi meravigliosi animali si preparano a celebrarlo in maniera speciale, ovvero come tutti i giorni.

I felini infatti, sono indipendenti e tendono a rapportarsi con i loro proprietari non come “gregari” ma, piuttosto, come “pari” e proprio per questo amanti dei cani e dei gatti, generalmente, non vanno molto d’accordo.

Ma scopriamo perché è stata scelta proprio la giornata del 17 febbraio per celebrare il gatto e la felinità.

C’è chi sostiene che il 17 sia stato scelto in contrapposizione alla stupida credenza secondo la quale certi gatti, in particolare quelli neri, portino sfortuna e il 17, per antonomasia, è il numero che indica, appunto la sfortuna. Celebrare il gatto in un giorno che secondo sciocche credenze sarebbe infausto, sembrava il modo migliore per rispondere alle leggende.

La storia dei gatti, infatti, ha visto alterne vicende: se nell’antico Egitto erano considerati emissari degli dei, probabilmente per la loro opera di “mangiatopi” in epoche nelle quali i roditori erano portatori di pestilenze e divoratori di scorte alimentari, nel Medioevo sono stati accostati al demonio ed in particolare quelli di colore nero.

Se vi era un dubbio sulla possibile devozione al Diavolo di una donna, bastava infatti la presenza di un gatto nero nella sua casa per condannarla al rogo, secondo le prescrizioni degli Inquisitori.

Il carattere schivo, indipendente e naturalmente portato a non dipendere completamente dai suoi “padroni” ne ha fatto un animale simbolo dell’indipendenza e della fierezza. Un nemico naturale del “Potere”.

C’è poi chi crede che l’origine della scelta del numero derivi dalla trascrizione romana del numero 17 – “XVII” che può essere anagrammato con la parola “VIXI” che, sempre in latino, significa “ho vissuto” e quindi “sono morto” e se il 17 è per questo considerato numero sfortunato, per lo stesso motivo è accostato alla figura del gatto che, secondo la tradizione, avrebbe addirittura 7 vite.

Verità o leggende, il gatto ha un ruolo sempre più importante nella vita degli uomini ed è dimostrato che la sua presenza in casa è anti stress e antidepressivo naturale.

Accarezzare un gatto normalizza i valori della pressione e allenta la tensione nervosa.

Una medicina naturale che lo fa apprezzare ed amare sempre di più.