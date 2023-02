Loano (Savona) – Molta paura ma fortunatamente nessuna ferita grave per madre e figlio travolti questo pomeriggio, sulla statale Aurelia, da un’auto che ha improvvisamene perso il controllo finendo contro il marciapiede.

La persona alla guida ha perso il controllo del mezzo e l’auto ha improvvisamente sbandato salendo sul marciapiede su cui camminavano tranquillamente una donna e suo figlio di 9 anni.

I due sono stati sbalzati a terra dall’auto e sono stati subito soccorsi dai passanti che hanno anche chiamato le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118.

I due feriti sono stati stabilizzati e poi trasferiti in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

In corso i controlli delle forze dell’ordine per risalire alle cause dell’incidente.

Un guasto o un errore potrebbero aver causato l’improvviso sbandamento dell’auto.