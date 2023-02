Correnti umide di origine meridionale continuano ad interessare la Liguria portando ad un ulteriore aumento delle nuvole e qualche isolato piovasco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 19 febbraio 2023

Al mattino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, fatta eccezione per delle schiarite sull’estremo ponente e sulle Alpi Liguri. Deboli piovaschi, a carattere intermittente, potranno interessare il centro-levante regionale

Nel corso del pomeriggio sono attese delle aperture sparse, più probabili a ponente; persisterà maggiore nuvolosità sul centro-levante regionale, dove non si esclude ancora qualche pioviggine o debole piovasco.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, possibili rinforzi fino a tesi sui versanti padani ed al largo. In serata si disporranno da est/nord-est a ponente.

Mare tra poco mosso e mosso a ponente, mosso al largo e sul centro-levante.

Temperature pressoché stazionarie.

Costa: min +7/12°C, max +12/15°C

Interno: min -1/+8°C, max +8/12°C (fondovalle/collina)

Lunedì 20 febbraio 2023

Tra la notte ed il mattino molte nubi su gran parte della regione, ma senza precipitazioni associate. Delle schiarite potranno interessare le zone interne e l’estremo ponente.

Nel corso del pomeriggio schiarite maggiormente diffuse, in un contesto di nuvolosità irregolare.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie.

Tendenza per martedì 21 febbraio 2023

Cieli molto nuvolosi o coperti sull’intera regione, nel corso della giornata deboli piovaschi interesseranno il centro-levante

Temperature stazionarie.