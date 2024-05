Inizio settimana con un nuovo brusco peggioramento delle condizioni meteo sul Nord-ovest d’Italia. Attese piogge insistenti fino alla giornata di martedì e da temporali, anche di forte intensità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 20 Maggio 2024

La prima parte della giornata trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi su tutta la regione, con rovesci sull’arco appenninico e Alpino a partire dalla tarda mattinata.

Nel corso del pomeriggio instabilità che a macchia d’olio inizierà ad interessare la nostra regione, con maggior insistenza in serata su Savonese e Imperiese; In queste ultime zone saranno possibili temporali sparsi , anche di forte intensità.

A partire sempre dalla serata sarà inoltre possibile un interessamento temporalesco dello Spezzino e della Versilia.

Estensione dei fenomeni in nottata , fino a coinvolgere anche i restanti settori regionali, con piogge moderate e rovesci intermittenti.

Venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali con locali rinforzi al largo

Mare poco mosso, localmente mosso sul ponente e al largo. In rinforzo notturno con onda di Libeccio sul Levante

Temperature in lieve diminuzione ovunque a partire dalla serata .

Sulla costa temperature minime tra +13/+18°C – Max: +18/+23°C

Nell’interno temperature minime tra +4/+14°C – Max: +17/+24°C