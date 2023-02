Savona – E’ partito per Varedo, in Lombardia, per un incontro hot con una fotomodella escort e si è ritrovato davanti ad un’altra persona che lo ha poi aggredito e rapinato in compagnia di un complice.

Brutta avventura per un savonese che è stato derubato e picchiato in una zona appartata di Varedo, in provincia di Monza e Brianza.

L’uomo aveva risposto ad un annuncio hot trovato online e aveva concordato un appuntamento ad alto tasso erotico con la donna, apparentemente una fotomodella.

All’arrivo sul posto concordato per l’incontro, però, si è ritrovato davanti una persona diversa e quando ha protestato chiedendo di cancellare l’incontro è stato prima aggredito dalla donna e poi da un complice che gli ha rubato il portafogli e gli ha rotto i vetri della macchina.

L’uomo è fuggito chiamando le forze dell’ordine che hanno identificato la donna che ha precedenti per droga.

All’uomo non è rimasto che rientrare a casa inventando una scusa plausibile per i danni alla vettura.