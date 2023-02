Bardineto (Savona) – Sono ancora in vendita le due case fungo del cosiddetto “Villaggio dei Puffi” di Bardineto, nell’entroterra savonese.

L’annuncio, diffuso da un’immobiliare di Loano, sta raccogliendo una grande attenzione mediatica ma, al momento la vendita non è stata conclusa.

Per poco meno di 300mila euro è possibile aggiudicarsi due delle case fungo che costituiscono il villaggio che in molti vengono ad ammirare come turisti, richiamati dalla somiglianza delle abitazioni con quelle del celebre cartone animato dei Puffi.

In realtà le abitazioni “a forma di fungo” sono nate ben prima della diffusione sugli schermi tv della serie dedicata ai personaggi blu e al loro acerrimo nemico Gargamella