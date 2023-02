Genova – Ancora un’emergenza olio sulla strada e ancora appelli alla massima cautela per automobilisti e motociclisti che percorrono la zona della Foce dove piazza Savonarola nel controviale in direzione mare risulta momentaneamente chiuso per bonifica da sostanza oleosa.

Disagi nel nel tratto compreso tra C.so Buenos Aires e via Siria.

La polizia locale invita alla cautela mentre i Cittadini si domandano come mai, nelle ultime settimane si siano moltiplicati gli episodi di questo tipo in diverse zone della città.