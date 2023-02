Sanremo (Imperia) – Un’altra aggressione nelle carceri della nostra regione. L’ultimo fatto è successo in quello di Valle Armea nel sanremese, dove un detenuto – rifiutandosi di rientrare in cella – ha aggredito un agente della polizia penitenziaria con diversi pugni in faccia.

La denuncia è arrivata direttamente da Fabio Pagani, segretario regionale Uil Pa penitenziari, il quale ha anche aggiunto che l’agente è stato trasportato all’ospedale dove è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.