Genova – Indagini in corso per l’incendio che ieri sera ha distrutto un’auto posteggiata in via 2 dicembre 1944, al Cep di Pra’.

Il rogo è stato segnalato da passanti intorno alle 23 e i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto ma senza riuscire a salvare l’auto che è stata gravemente danneggiate dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento hanno evitato anche il propagarsi del rogo con danni anche più grandi.

I pompieri hanno poi avviato le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme che potrebbero avere un’origine dolosa.

La vettura era posteggiata e a scatenare le fiamme potrebbe essere stato anche un corto circuito.

Nella zona, però, sono già stati avvenuti altri incendi “sospetti” di bidoni della spazzatura e di terreni incolti.

(foto di Archivio)