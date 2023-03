Santo Stefano Magra (La Spezia) – Restano gravi, all’ospedale Sant’Andrea, le condizioni del conducente del tir che ha tamponato un altro mezzo pesante mentre percorreva l’autostrada A15 all’interno della galleria Fresonara, lungo il raccordo autostradale tra La Spezia e Santo Stefano magra.

Per cause ancora da accertare i due mezzi pesanti si sono tamponati e ad avere la peggio è stato il conducente rimasto schiacciato tra i due mezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di La Spezia che hanno estratto l’uomo dal veicolo e lo hanno affidato alle cure del personale del 118.

Il conducente, gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso, il più grave, in ospedale.

In corso indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.