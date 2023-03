Genova – Ancora chiusure notturne, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia per lavori.

Per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:30 di lunedì 6 marzo, alle 5:30 di martedì 7 marzo e dalle 21:30 di mercoledì 8 marzo alle 5:30 di giovedì 9 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Pra’, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A7 alla barriera di Genova ovest. Si ricorda che, nelle stesse notti, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, per consentire il transito di trasporti eccezionali e attività di ispezione e manutenzione delle gallerie;

-dalle 21:30 di giovedì 9 marzo alle 5:30 di venerdì 10 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova Pra’, verso Savona.

In alternativa, chi proviene da Milano o da Sestri Levante dovrà uscire alla barriera di Genova ovest sulla A7 e rientrare alla stazione di Genova Pra’ sulla A10 Genova-Savona. Chi entrerà alla barriera di Genova ovest, non potrà immettersi sulla A10 verso Savona ma dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 verso Serravalle/Milano e potrà uscire a Genova Bolzaneto, sulla stessa A7, o a Genova est sulla A12 Genova-Sestri Levante.

Si ricorda che, nella stessa notte ma con orario 22:00-6:00, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 e Ovada, verso Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali e attività di ispezione e manutenzione delle gallerie;

-dalle 23:00 di venerdì 10 marzo alle 6:00 di sabato 11 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova.

Il traffico dovrà uscire obbligatoriamente a Genova Pra’ e potrà rientrare in autostrada a Genova Aeroporto.

Autostrade per l’Italia precisa che, contestualmente alle suddette chiusure, verranno chiuse anche le piazzole situate nei relativi tratti e disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi.