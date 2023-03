Chiavari – Ha perso il controllo del parapendio e si è schiantato tra gli alberi di un bosco. E’ successo ieri pomeriggio nella zona di Vallefredda, alle spalle di Chiavari dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un soccorso decisamente particolare.

L’appassionato di parapendio, infatti, fortunatamente è rimasto impigliato tra gli alberi e non è precipitato a terra e dopo aver superato il brutto spavento è riuscito a chiamare i soccorsi fornendo anche la posizione esatta nella quale si trovava.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e lo hanno trovato arrotolato tra le funi del parapendio, sospeso ad una decina di metri da terra ma fortunatamente quasi illeso.

Con corde e motoseghe i vigili del fuoco si sono fatti strada tra i rami, arrampicandosi in sicurezza con corde e funi ma è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago per sollevare il malcapitato e consegnarlo a terra spaventato ma sostanzialmente incolume.