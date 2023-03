Savona – Un Lupo solitario, probabilmente un esemplare giovane “in dispersione” è stato soccorso in un giardino di città dove era entrato o forse caduto.

L’animale, un meraviglioso esemplare, si è addentrato in città e, inspiegabilmente, si è catapultato dentro il giardino di un appartamento e si è ferito in modo grave ad una zampa posteriore. Non riuscendo a uscire si è agitato e forse si è ferito nel tentativo di fuggire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e poi i volontari dell’Enpa di Savona e gli agenti della vigilanza regionale.

“Abbiamo allertato i nostri veterinari Casu Valentina e Gasco Adriano – spiega Enpa Savona sulla pagina Facebook – che han messo in atto la procedura di telenarcosi coadiuvati dagli agenti regionali. L animale sedato è stato portato nella studio veterinario x visita ed è stato riscontrata la frattura del femore della zampa posteriore destra. Il lupo, battezzato Elwood, è stato trasportato presso il nostro Cras di cadibona in attesa dell’ intervento che verrà fatto lunedi. L’ animale è in ottime condizioni di salute, mangia ed è molto prepotente com’è giusto che sia”.