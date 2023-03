Fontanegli (Genova) – Era caduto in un dirupo e non riusciva più a risalire per mettersi in salvo e continuava da giorni ad abbaiare disperato. Fortunatamente un uomo residente in via Fundega a Fontanegli, Genova se ne è accorto ed ha chiamato i vigili del fuoco.

Da un paio di giorni sentiva abbaiare il cane e il suono sembrava ben localizzato in fondo ad una scarpata nei pressi di casa sua.

I pompieri hanno individuato l’animale, rimasto bloccato, si sono calati con tecniche alpinistiche e lo hanno tratto in salvo in buone condizioni di salute. Successivamente è stato consegnato alla Croce Bianca per i controlli del caso e per risalire all’eventuale padrone. Il cane non si è dimenticato di ringraziare il Capo Squadra con un bel “bacio”