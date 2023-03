Genova – Ancora emergenza cinghiali a spasso per strada, ieri sera, in corso Europa e ancora passaggi di famigliole nella zona vicino all’ospedale San Martino, all’incrocio con via osso e via Scribanti.

A segnalarlo la polizia locale su segnalazione di automobilisti che si sono ritrovati con i cinghiali che camminavano tranquillamente per strada.

Immediata la segnalazione e l’intervento della polizia locale che ha diramato l’alert intorno alle 22 di ieri.

Gli agenti hanno seguito gli animali per evitare che provocassero incidenti come quelli già avvenuti e che hanno avuto conseguenze gravi per alcuni motociclisti.

I cinghiali “vanno e vengono” dal parco che circonda l’ospedale San Martino dove vengono poi segnalati quasi quotidianamente, tra i viali e vicino ai padiglioni dove sono ricoverate le persone.

Una “convivenza” che sino ad ora non ha provocato particolari incidenti ma che è comprensibilmente “anomala” e preoccupa chi si reca in ospedale per lavoro o per andare a far visita a parenti malati.

