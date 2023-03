Busalla (Genova) – E’ morta senza riprendere coscienza, all’ospedale San Martino di Genova, la donna di 40 anni travolta da un’auto ieri mattina, prima dell’alba, in via Vittorio Veneto.

La donna era stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale ma è rimasta in coma sino ad un aggravamento delle condizioni generali che l’ha portata la decesso.

Ancora in corso la ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine.

notizia in aggiornamento