Genova – Torna la caligo e nel levante genovese ritorna la “nebbia con il sole”. In realtà non si tratta di vera e propria “nebbia” come confermano gli esperti meteo di Limet Liguria

“La #caligo [nebbia, dal lat. caligo (-iginis) sost femm. sing.] – spiegano sulla loro pagina Facebook – è un fenomeno atmosferico abbastanza raro, tipico della stagione primaverile. L’aria calda e secca veicolata dalle prime espansioni anticicloniche, sovrascorrendo la “fredda” superficie marina, reduce dell’inverno, si raffredda fino a condensare, formando banchi di nubi basse più o meno estesi, radenti il livello del mare. Affinché questa riesca a risalire fin sulle coste è necessario che sia presente un debolissimo gradiente meridionale, utile all’attivazione di una flebile brezza di mare. Una corrente troppo forte, infatti, determinerebbe o un sollevamento delle nubi, che assumerebbero quindi la veste della classica macaia, oppure il loro dissolvimento”.

Le previsioni meteo sembrano favorevoli alla formazione della caligo e non resta che vedere se, come lo scorso anno, il fenomeno raggiungerà livelli davvero particolari – come quando la Lanterna sembrava emergere da un mare di nuvole, o se, invece, il cambio di correnti favorirà invece l’arrivo di nuvole vere e proprie.

(Foto di Ilaria Gaudina)